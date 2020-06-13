«Как человек, систематически следящий за социологическими опросами в США, я не вижу серьезного электорального вреда для Трампа», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что рейтинги Трампа снижаются незначительно, при этом у его конкурента Джо Байдена наблюдается по сути та же картина, хотя и в меньших масштабах.
При этом по ключевым для итогов выборов штатам Мичиган и Пенсильвания позиции Дональда Трампа скорее усилились, сказал Холмогоров.
Эксперт также обратил внимание на то, что американская социология, как правило, очень сильно завышает результаты представителей Демократической партии, от которой баллотируется Байден.