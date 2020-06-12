Судья Владимир Бугиль объявил перерыв в заседании по определению меры пресечения подозреваемому в убийстве радикалу Сергею Стерненко. Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня

Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам. Кроме того, он рассказал, что в качестве меры пресечения для него хотят выбрать домашний арест. Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

Нынешнее заседание, которое началось в 14.00 12 июня пытались сорвать. Соратники Стерненко устраивали стычки с полицией.

Стерненко подозревают в умышленном убийстве Ивана Кузнецова в 2018 году. Сам Стерненко заявляет о самообороне. При этом, по данным украинских СМИ, у Кузнецова и его товарища Александра Исайкула не было с собой оружия.

По данным СБУ, Стерненко зарезал Кузнецова, когда догонял того.

«Сомнительно выглядят слова Стерненко, что он нанес смертельные ранения ножом, который якобы отобрал у Кузнецова и Исайкула. Сергей лично подтвердил принадлежность ему ножа во время собственной онлайн-трансляции в Facebook с места происшествия», — отмечалось в сообщении СБУ.

При этом спецслужба считает, что Исайкул и Кузнецов должны были запугать Стерненко.