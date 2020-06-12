Под Киевом депутат районного совета получил пулевое ранение в ногу после того, как избил 12-летнего мальчика. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание «Сегодня» со ссылкой на источники в полиции Киевской области

Депутат от «Слуги народа» подрался на заправке в Житомирской области — СМИ произошел в селе Княжичи между действующим и бывшим депутатами Броварского районного совета.

«Конфликт начался возле забора у дома депутата районной рады, где была куча песка. Там играли дети. Мужчина вышел к ним и начал их бить палкой. Пострадал от ударов палкой по спине 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический», — сообщили в полиции.

Отмечается, что стрелявший ранее был депутатом. Отмечается, что подобные конфликты между соседями случались нередко.

На место выехали правоохранители, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства конфликта уточняются.