«Мы сегодня заходим во вторую волну, не закончив первую. Если мы надеялись раньше на то, что летний сезон обусловит снижение числа заболевших — этого не происходит. Наоборот, в целом по Украине фиксируем увеличение количества больных. Поэтому 22 июня карантин не закончится», — заявил Бондаренко.
По его словам, карантин на Украине продлят еще примерно на месяц, а эпидемия коронавируса не завершится с окончанием второй волны.
«Пока что Кабинет министров продлит карантин в среднем на месяц, и будем смотреть, насколько мы сможем снимать карантинные ограничения постепенно. Но точно нет смысла на сегодня расслабляться, лето не принесло ожидаемого эффекта. Также мы ожидаем третью волну заболевания где-то в начале осени, она будет связана с сезонными заболеваниями. Расслабляться не время», — подчеркнул Бондаренко.
На Украине с начала пандемии зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.