На Украине уже наступила вторая волна распространения коронавируса, поэтому Кабмин может продлить карантин еще на месяц. Об этом в пятницу, 12 июня, в эфире «112 Украина» сообщил советник мэра Киева Владимир Бондаренко

«Мы сегодня заходим во вторую волну, не закончив первую. Если мы надеялись раньше на то, что летний сезон обусловит снижение числа заболевших — этого не происходит. Наоборот, в целом по Украине фиксируем увеличение количества больных. Поэтому 22 июня карантин не закончится», — заявил Бондаренко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Пока что Кабинет министров продлит карантин в среднем на месяц, и будем смотреть, насколько мы сможем снимать карантинные ограничения постепенно. Но точно нет смысла на сегодня расслабляться, лето не принесло ожидаемого эффекта. Также мы ожидаем третью волну заболевания где-то в начале осени, она будет связана с сезонными заболеваниями. Расслабляться не время», — подчеркнул Бондаренко.

На Украине с начала пандемии зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.