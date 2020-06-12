Президент США Дональд Трамп в пятницу высмеял выступление своего вероятного будущего соперника на выборах Джо Байдена, заключив, что тот совершенно не способен к серьезным переговорам с такими странами, как Россия и Китай

Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

«Чего, по вашему мнению, добились бы в случае избрания Байдена Китай, Россия, Япония и другие, если бы вели переговоры с ним? Да у нас попросту не осталось бы страны», — цитирует Интерфакс заявление Трампа.

Так глава государства прокомментировал видео одного из выступлений Байдена, в ходе которого кандидат от Демпартии США произносит сакральную фразу: «Вы знаете, что быстро усиливающееся… хммм… равно как… ну я не знаю».

В ноябре текущего года должны состояться выборы президента США. Основные претенденты на победу — представитель Республиканской партии, нынешний глава государства Дональд Трамп и ставленник Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден.