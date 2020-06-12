Ранее в процессе избрания меры пресечения Стерненко его адвокат заявил об отводе судьи, при этом возле здания суда произошли столкновения сторонников Стерненко с полицией.
Пока что Стерненко официально находится под круглосуточным домашним арестом.
При этом еще 2 апреля юрист Андрей Портнов заявлял, что «на днях» комплексная экспертиза убийства должна завершиться, и до 9 апреля адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.
24 мая 2018 года в Одессе Стерненко в ходе конфликта нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Одесской области Ивану Кузнецову, который скончался на месте.
Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.
Поначалу избежать наказания Стерненко помогало покровительство экс-генпрокурора Юрия Луценко, который покровительствовал Стерненко и способствовал переводу последнего из Одессы в Киев.
После победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что и был снят.
На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.