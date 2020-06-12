Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение заявления об отводе судьи Владимира Бугиля, который должен рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения активисту Сергею Стерненко, неонациста, подозреваемого в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, сообщает УНН 12 июня

Ранее в процессе избрания меры пресечения Стерненко его адвокат заявил об отводе судьи, при этом возле здания суда произошли столкновения сторонников Стерненко с полицией.

Пока что Стерненко официально находится под круглосуточным домашним арестом.

При этом еще 2 апреля юрист Андрей Портнов заявлял, что «на днях» комплексная экспертиза убийства должна завершиться, и до 9 апреля адвокат потерпевшей стороны выступит с ходатайством о взятии Стерненко под стражу.

Ночь длинных ножей Стерненко. Скандальному неонацисту объявили подозрение в убийстве © Twitter, Сергій Стерненко Ивану Кузнецову, который скончался на месте.

Также два ранения получил еще один человек — Александр Исайкул. Стерненко и его сожительница записывали происходящее на мобильный телефон.

Поначалу избежать наказания Стерненко помогало покровительство экс-генпрокурора Юрия Луценко, который покровительствовал Стерненко и способствовал переводу последнего из Одессы в Киев.

После победы на выборах президента Владимира Зеленского и смены власти в стране расследование дела Стерненко и ряда других резонансных дел против режима Порошенко тормозил новый генпрокурор Руслан Рябошапка, за что и был снят.

На его место была назначена экс-глава ГБР Ирина Венедиктова, которая неоднократно заявляла, что сможет оперативно довести до суда скандальные производства, которые оказались в подвешенном состоянии при Рябошапке.