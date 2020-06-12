Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом. Тест на наличие COVID-19 у всей ее семьи показал отрицательный результат. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила пресс-служба Офиса президента

«Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные», — говорится в сообщении.

Елена Зеленская: женщина, которая пишет сценарий жизни президента Украины © Facebook, Володимир Зеленський

«Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование», — добавили в ОП.

На Украине с начала пандемии зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.