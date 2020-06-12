«Цель — изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время действует режим адаптивного карантина.
Ранее стало известно, что в Донбассе с 10 июня открылись два пункта пропуска на границе с ЛНР и ДНР, которые пропускают граждан с 10:00 до 14:00. По словам очевидцев, на КПВВ уже с 6:00 начали собираться очереди.
Позже стало известно, что пропуск людей через линию соприкосновения на КПВВ «Станица Луганская» будет проводиться по предварительно согласованным спискам.