Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обратилось к командованию Операции объединенных сил (ООС) с просьбой изменить расписание работы пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

«Цель — изменить время работы пунктов с учетом погодных условий и солнечной активности. Длительное пребывание на открытом воздухе под солнцем может нанести ущерб гражданам, особенно тем, которые имеют хронические болезни. Предлагается разрешить пересекать границу в утренние и вечерние часы, но с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время действует режим адаптивного карантина.

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Позже стало известно, что пропуск людей через линию соприкосновения на КПВВ «Станица Луганская» будет проводиться по предварительно согласованным спискам.