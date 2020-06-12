Кабинет министров Украины утвердил обновленную программу действий правительства, которую Верховная Рада ранее отклонила и отправила на доработку. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 12 июня, передает «Интерфакс-Украина»

Украина: Кабмин готовит «антикризисную программу 2.0», оппозиция требует восстановления отношений с Россией © Facebook, Кабінет Міністрів України рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в основу обновленной программы были взяты предвыборные программы партии «Слуга народа» и президента Зеленского, а также другие наработки органов власти.

В четверг, 4 июня, 245 депутатов поддержали решение отправить программу Кабмина на доработку. По словам Шмыгаля, доработка нужна была, чтобы «сузить горизонт планирования» в связи с пандемией.

План состоит из двух частей: первая посвящена краткосрочным шагам по преодолению кризиса, вторая — программе президента и «Слуги народа».