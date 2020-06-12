Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в основу обновленной программы были взяты предвыборные программы партии «Слуга народа» и президента Зеленского, а также другие наработки органов власти.
В четверг, 4 июня, 245 депутатов поддержали решение отправить программу Кабмина на доработку. По словам Шмыгаля, доработка нужна была, чтобы «сузить горизонт планирования» в связи с пандемией.
План состоит из двух частей: первая посвящена краткосрочным шагам по преодолению кризиса, вторая — программе президента и «Слуги народа».