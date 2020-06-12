В рамках децентрализации на Украине будет создано 1470 объединенных территориальных общин. Об этом в ходе заседания Кабмина в пятницу, 12 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

«Сейчас создано более тысячи объединенных территориальных громад. Всего запланировано и утверждено создание 1470 громад. После избирательного процесса осенью они будут созданы и будут работать, как это запланировано реформой. С сегодняшнего дня мы должны перейти к формированию субрегионального уровня, то есть к формированию оптимизированных районов», — заявил премьер.

По его словам, встречаются ситуации, когда один район стал одной общиной — в таком случае необходимо сделать так, чтобы функции государства и делегированные полномочия громад не пересекались.

Также он рассказал о разработке новых проектов районов.

«Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Фактически, существующее районное деление было образовано еще при СССР, в первой половине прошлого века. Это абсолютно не соответствует современным стандартам по многим критериям, поэтому надо наводить порядок», — заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас есть районы, где проживает 5000 человек, и районы, где больше 180 000 человек.