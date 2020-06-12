Обыск, который прошел в доме у украинского экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, связан с делом об убийстве журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на собственный источник в ГБР

«Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производств по факту похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам проживания одного из народных депутатов прошлых созывов, члена Партии регионов», — рассказал собеседник издания.

Сотрудники ГБР пришли с обыском к экс-министру инфраструктуры Омеляну © Facebook Volodymyr Omelyan Геннадию Бобову.

Тело журналиста и активиста Автомайдана Василия Сергиенко со следами пыток в 2014 году было найдено в лесу в Черкасской области.