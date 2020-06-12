«Обыски проведены в ходе досудебного расследования уголовного производств по факту похищения 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и умышленного убийства журналиста Василия Сергиенко по местам проживания одного из народных депутатов прошлых созывов, члена Партии регионов», — рассказал собеседник издания.
О каком именно депутате идет речь, не уточняется. По данным СМИ, ранее дом принадлежал экс-депутату Верховной Рады Геннадию Бобову.
Тело журналиста и активиста Автомайдана Василия Сергиенко со следами пыток в 2014 году было найдено в лесу в Черкасской области.