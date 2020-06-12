В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило конституционное представление о соответствии Конституции так называемого аниколомойского закона, его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции данного закона, сообщает «Интерфакс-Украина» 12 июня

Отдел коммуникаций и правового мониторинга КСУ отметил, что представление относительно данного закона поступило 11 июня от 64 народных депутатов Украины.

Верховная Рада Украины 13 мая приняла закон №590-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности», необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Сколько потеряет Украина, Рада приняла «антиколомойский» закон. Главное в экономике Украины 8-15 мая © REUTERS, OGI/AP/Ukrainian Presidential Press Service Дмитрий Разумков 21 мая отправил его на подпись главе государства. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая, в тот же день документ был обнародован в официальном издании Верховной Рады газете «Голос Украины».

Принять данный закон требовал Международный валютный фонд для продолжения кредитования Украины. Документом запрещается возвращать национализированные банки их владельцам.

Самый крупный украинский банк, подходящий под эти критерии — «Приватбанк», принадлежавший предпринимателю Игорю Коломойскому и национализированный за одну гривну по указанию пятого президента Украины Петра Порошенко.