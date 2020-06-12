Опубликованные документы содержат меры и условия, которые реализовали, планируют реализовать и соблюдать Кабмин и Национальный банк в период действия программы в 2020-2021 годах.
Отмечается, что выполнение положений позволит получить до конца действия программы остальные средства от МВФ — 2,9 млрд долларов.
Программа stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы, как фискальная политика, монетарная политика, политика финансового сектора, энергетическая и антикоррупционная политика.
Ранее МВФ одобрил Украине кредит в размере $5 млрд на 18 месяцев. Первый транш составил $2,1 млрд — его фонд уже направил на счет украинского правительства.