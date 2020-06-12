Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с белорусским коллегой Игорем Сергиенко предстоящий визит Владимира Зеленского в Белоруссию. Об этом накануне вечером сообщила пресс-служба президента Украины

Выборы в Белоруссии. Почему Киеву выгоден Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк запланирован на октябрь 2020 года. Стороны надеются, что эпидемиологическая ситуация не помешает участию глав государств в третьем Форуме регионов Украины и Белоруссии.

«Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Также Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество стран в области инфраструктуры, работы Трехсторонней контактной группы и транзита нефти.

Кроме того, в рамках рабочего визита состоялся ряд встреч с членами новоназначенного правительства Белоруссии.