Визит Зеленского предварительно запланирован на октябрь 2020 года. Стороны надеются, что эпидемиологическая ситуация не помешает участию глав государств в третьем Форуме регионов Украины и Белоруссии.
«Собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не окажет значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.
Также Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество стран в области инфраструктуры, работы Трехсторонней контактной группы и транзита нефти.
Кроме того, в рамках рабочего визита состоялся ряд встреч с членами новоназначенного правительства Белоруссии.