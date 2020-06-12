Ранее Богдан опубликовал на своей странице пост, в котором выступил с обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В комментариях под публикацией одна из подписчиц вспомнила, как Богдан ударил козла в киевском зоопарке.
«Но козла в зоопарке можно было бы и не обижать!» — написала девушка.
«Он первый начал», — ответил экс-глава Офиса президента.
Ранее в Сети появилось видео посещения киевского зоопарка Богданом и его детьми. В контактной зоне они подошли к козлу, который выхватил у них стаканчик с овощами, которыми можно кормить животных. В ответ Богдан схватил его за ухо и стукнул по голове.