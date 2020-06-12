Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» от имени украинцев поздравила россиян с Днем России. Соответствующее сообщение в пятницу, 12 июня, появилось на сайте политсилы

«Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником — Днем России», — говорится в сообщении.

Украина: Кабмин готовит «антикризисную программу 2.0», оппозиция требует восстановления отношений с Россией © Facebook, Кабінет Міністрів України

«Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ», — заявляют в политсиле.

В партии также напомнили о первом шаге к налаживанию отношений Украины и России — создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».