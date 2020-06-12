«Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником — Днем России», — говорится в сообщении.
В «Оппоплатформе» отмечают, что Украину и Россию связывают не только общие границы, но и родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой Великой Победе.
«Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ», — заявляют в политсиле.
В партии также напомнили о первом шаге к налаживанию отношений Украины и России — создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция».