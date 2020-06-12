«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде бы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас обитаем», — написал экс-министр.
Ранее стало известно, что бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян может стать фигурантом уголовного дела, возбудить которое Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Заявитель утверждает, что Омелян и другие должностные лица довели до банкротства Бердянский морской торговый порт.