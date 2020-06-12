К бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом в пятницу, 12 июня, Омелян сообщил на своей странице в Facebook

«6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде бы решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас обитаем», — написал экс-министр.

Дело Бердянского порта: Экс-министр Омелян может пойти под суд © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Омелян может стать фигурантом уголовного дела, возбудить которое Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Заявитель утверждает, что Омелян и другие должностные лица довели до банкротства Бердянский морской торговый порт.