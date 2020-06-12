Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условия, на которых украинцы могли бы иметь двойное гражданство. Об этом он накануне заявил в эфире телевизионного ток-шоу «Право на власть»

«Это вопрос [двойного гражданства] вызывает дискуссии. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев по разным причинам выехали за границу, но хотят оставаться гражданами Украины и в самые трудные времена помогали Украине», — сказал Кулеба.

Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве © AP, Sergei Chuzavkov

«Первое — двойное гражданство невозможно для государственных служащих и второе — никакого гражданства со страной-агрессором. Это могут быть дополнительные критерии», — добавил министр.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, живущим в других странах.

В Верховной Раде приняли решение подвергнуть закон о двойном гражданстве дополнительной дискуссии.