Уголовные дела, возбуждаемые против предыдущего президента Украины Петра Порошенко, могут негативно сказаться на урегулировании донбасского конфликта, поскольку власти могут также начать преследование кого-то из «партии мира». Об этом рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Попов: Административно-территориальная реформа может подорвать весь рейтинг власти © sobityadnya.ru Сергея Семочко на пост замглавы ведомства.

«Я вообще не в восторге от всего этого процесса. Понятно, что Зеленский перед местными выборами хочет продемонстрировать некие успехи по своим обещаниям. С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира», — считает эксперт.

Попов отметил, что против Порошенко инициировали расследование именно по этому эпизоду, сочтя, что по нему проще всего собрать доказательства.

Однако, добавил политолог, в глазах общества главное злоупотребление Порошенко связано не с этим, а с попыткой личного обогащения.