Ранее Порошенко огласили первое подозрение по делу о превышении служебных полномочий и давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко на пост замглавы ведомства.
«Я вообще не в восторге от всего этого процесса. Понятно, что Зеленский перед местными выборами хочет продемонстрировать некие успехи по своим обещаниям. С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира», — считает эксперт.
Попов отметил, что против Порошенко инициировали расследование именно по этому эпизоду, сочтя, что по нему проще всего собрать доказательства.
Однако, добавил политолог, в глазах общества главное злоупотребление Порошенко связано не с этим, а с попыткой личного обогащения.