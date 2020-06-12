«Дело в том, что наша элита боится стать марионетками не только Пекина, но и Москвы. Они боятся, что если им придется опереться на Москву, то они потеряют суверенитет своей власти», — считает эксперт.
Что касается фактора Вашингтона в противовес Китаю, отметил эксперт, то сейчас американцы сокращают свое присутствие в Афганистане, у них нет жизненно важных интересов в Центральной Азии.
Так что казахстанской элите не на кого опереться сейчас, и поэтому она, как сейчас модно говорить, балансирует «между драконом и медведем», указал Мамырайымов.
Справится ли казахстанская элита с китайским фактором в одиночку, будет зависеть от конкретных договоренностей между Москвой и Пекином, заключил собеседник издания.