Казахстанская элита вряд ли захочет заручиться помощью Москвы в противовес Китаю, поскольку боится потерять суверенитет своей власти. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

Что касается фактора Вашингтона в противовес Китаю, отметил эксперт, то сейчас американцы сокращают свое присутствие в Афганистане, у них нет жизненно важных интересов в Центральной Азии.

Так что казахстанской элите не на кого опереться сейчас, и поэтому она, как сейчас модно говорить, балансирует «между драконом и медведем», указал Мамырайымов.

Справится ли казахстанская элита с китайским фактором в одиночку, будет зависеть от конкретных договоренностей между Москвой и Пекином, заключил собеседник издания.