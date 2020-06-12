«Дело в том, что запрос на справедливость связан не только с материальным расслоением общества, но и с отсутствием социальных лифтов, и с другими вызовами. Понятно, что раздражение накапливалось, но свою роль сыграла и предвыборная президентская кампания в США, борьба сторонников универсальных ценностей со сторонниками правого популизма», — объяснил он.
По словам Гринберга, проблема взаимоотношений белых и чернокожих в Штатах тоже решалась формально.
«Да, в США появился чернокожий президент, образованные чернокожие стали средним классом, но, к сожалению, их мало, поэтому здесь совпадение двух факторов — расслоения экономического и расслоения по расовому принципу. Ну а на фоне карантина из-за пандемии коронавируса все эти факторы сдетонировали», — сказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.