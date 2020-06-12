Экномист, член Российской академии наук Руслан Гринберг на днях объяснил изданию Украина.ру, почему протесты из-за убийства чернокожего в США стали такими массовыми и глобальными

«Радикалов станет больше». Абзалов рассказал, к чему приведут протесты в США и Европе © AP, Alex Brandon

По словам Гринберга, проблема взаимоотношений белых и чернокожих в Штатах тоже решалась формально.

«Да, в США появился чернокожий президент, образованные чернокожие стали средним классом, но, к сожалению, их мало, поэтому здесь совпадение двух факторов — расслоения экономического и расслоения по расовому принципу. Ну а на фоне карантина из-за пандемии коронавируса все эти факторы сдетонировали», — сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.