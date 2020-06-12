Если бы этого развала не было, подчеркнул эксперт, эти разработки не были бы допущены на китайский рынок, и такой проблемы, как растущее влияние Китая, просто бы не было.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае это говорит о том, что китайцы до сих пор не могут без чужих разработок самостоятельно модернизировать армию. И конечно же, с более глобальной точки зрения проблемы «Мотор Сич» и «Южмаша» могут стать началом научно-технического сотрудничества России с Китаем», — уверен Вавилов.
Это был бы еще более тяжкий удар для американцев, если бы российские разработки стали активно внедряться в китайскую промышленность или китайскую армию, заключил собеседник издания.