Заимствование советских военных разработок Китаем, в том числе на украинских предприятиях — это вина самих американцев, которые сейчас пытаются расхлебывать последствия развала Советского Союза. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаист Николай Вавилов: Китай подбирает крохи с советского стола © скриншот видео vk.com

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае это говорит о том, что китайцы до сих пор не могут без чужих разработок самостоятельно модернизировать армию. И конечно же, с более глобальной точки зрения проблемы «Мотор Сич» и «Южмаша» могут стать началом научно-технического сотрудничества России с Китаем», — уверен Вавилов.

Это был бы еще более тяжкий удар для американцев, если бы российские разработки стали активно внедряться в китайскую промышленность или китайскую армию, заключил собеседник издания.