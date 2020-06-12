Сейчас многие обозреватели, близкие к оппонентам белорусской власти, пытаются создать внутри страны и за ее пределами впечатление о том, что якобы президент Александр Лукашенко уже не тот и очень слаб, что не соответствует действительности. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Как человек, я не желаю Тихановскому зла, но призывать людей к Майдану - опасно © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, на сегодняшний день оппозиционные кандидаты не выдвинули ни одного позитивного лозунга, связанного с развитием страны, и только требуют ухода действующей власти и пытаются спровоцировать массовые акции протеста.

Шпаковский добавил, что это негативно сказывается на имидже Белоруссии, это нехорошо с точки зрения политической культуры, и это оттеняет сам факт выборов.