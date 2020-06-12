«Как мне видится, это все глупости. Сил у Лукашенко достаточно, электоральное ядро у него есть, административный ресурс и силовые структуры по-прежнему не демонстрируют никаких признаков колебаний», — подчеркнул эксперт.
По его словам, на сегодняшний день оппозиционные кандидаты не выдвинули ни одного позитивного лозунга, связанного с развитием страны, и только требуют ухода действующей власти и пытаются спровоцировать массовые акции протеста.
Шпаковский добавил, что это негативно сказывается на имидже Белоруссии, это нехорошо с точки зрения политической культуры, и это оттеняет сам факт выборов.