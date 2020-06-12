«Как ни парадоксально, но в пользу Трампа эта машина протеста сейчас тоже работает. Когда тема справедливости отойдет на второй план и возникнет тема наведения порядка, вот тут Трамп может включить жесткие рычаги внутри страны и закручивать гайки», — пояснил эксперт.
Раньше этого делать не стоит, но и опоздать нельзя, иначе обыватель решит, что президент слабак и может только прятаться в бункере Белого дома, подчеркнул Серенко.
Если и этих мер будет недостаточно, то Трамп действительно может пойти на обострение с Ираном или Китаем, хотя в большую войну он не полезет, и любая война непопулярна в Америке, добавил политолог.