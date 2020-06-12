Президент США Дональд Трамп сможет повернуть в свою пользу массовые беспорядки в тот момент, когда тема справедливости отойдет на второй план и возникнет тема наведения порядка. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко

Раньше этого делать не стоит, но и опоздать нельзя, иначе обыватель решит, что президент слабак и может только прятаться в бункере Белого дома, подчеркнул Серенко.

Если и этих мер будет недостаточно, то Трамп действительно может пойти на обострение с Ираном или Китаем, хотя в большую войну он не полезет, и любая война непопулярна в Америке, добавил политолог.