Если раньше авианосные ударные группы из США могли контролировать торговое взаимодействие в мире, то после появления у России и Китая современного оружия это преимущество сошло на нет. Об этом рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Баширов: Если Трамп не допустит ошибки, он справится с погромами в США © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Современное оружие есть у многих стран, у нас, у Китая, и оно делает бессмысленным все эти авианосные группы. Поэтому вся эта история переходит в плоскость санкций и торговых войн», — указал Баширов.

По его мнению, американцев сильно волнует Арктический путь, который сейчас создает Россия, и Шелковый путь, который сейчас выстраивается из Китая в Среднюю Азию, а через Каспий и Волгу в Европу.

Если будут образовываться новые транспортные коридоры, то это сильно облегчит торговлю Китая с Европой и Африкой, что невыгодно Америке, заключил политолог.