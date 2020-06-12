Еще лет десять назад, пояснил эксперт, у США было преимущество, которое заключалось в том, что они находятся на континенте, защищенном с военной точки зрения, а авианосные ударные группы можно было расположить в любом месте земного шара и контролировать торговое взаимодействие, но теперь это преимущество сошло на нет.
«Современное оружие есть у многих стран, у нас, у Китая, и оно делает бессмысленным все эти авианосные группы. Поэтому вся эта история переходит в плоскость санкций и торговых войн», — указал Баширов.
По его мнению, американцев сильно волнует Арктический путь, который сейчас создает Россия, и Шелковый путь, который сейчас выстраивается из Китая в Среднюю Азию, а через Каспий и Волгу в Европу.
Если будут образовываться новые транспортные коридоры, то это сильно облегчит торговлю Китая с Европой и Африкой, что невыгодно Америке, заключил политолог.