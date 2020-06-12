Если цены на нефть будут высокими, у казахстанских элит сохранится определенное пространство для маневра в отношениях с Китаем. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

Сможет ли Казахстан совладать с китайским фактором самостоятельно, рассуждает политолог, будет зависеть от конкретных договоренностей между казахстанскими элитами и Китаем.

Мамырайымов добавил, что казахстанская элита боится стать марионетками не только Пекина, но и Москвы, понимая, что если им придется опереться на Москву в противостоянии с Китаем, то они рискуют потерять суверенитет своей власти.