«С учетом того, что наша экономика оказалась в кризисе, Китай будет диктовать еще более жесткие условия и выторговывать более выгодные условия для своих инвестиций и экономических проектов на нашей территории. С другой стороны, многое будет зависеть от мировых цен на нефть. Пока что они растут, и у казахстанских элит появляется некоторое пространство для маневра», — пояснил эксперт.
Сможет ли Казахстан совладать с китайским фактором самостоятельно, рассуждает политолог, будет зависеть от конкретных договоренностей между казахстанскими элитами и Китаем.
Мамырайымов добавил, что казахстанская элита боится стать марионетками не только Пекина, но и Москвы, понимая, что если им придется опереться на Москву в противостоянии с Китаем, то они рискуют потерять суверенитет своей власти.