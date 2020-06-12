Для России было бы выгодно, чтобы президент США Дональд Трамп не только переизбрался на второй срок, но и не потерял большинство в Конгрессе. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок © РИА Новости, Владимир Трефилов

Для России, подчеркнул политолог, победа Трампа будет меньшим из зол, но только потому, что победа Джо Байдена может обернуться для нее гораздо худшими последствиями, и потому, что эти выборы станут для него последними.

Теоретически самым лучшим результатом для Москвы была бы победа Берни Сандерса, но вероятность такого сценария крайне мала, заключил Абзалов.