Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок
Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Тут еще важно, чтобы Трамп не потерял большинство еще и в Конгрессе. Иначе это будет вторая попытка импичмента, а любой внутриполитический кризис американцы валят на нас. Не хотелось бы получать это на пустом месте», — указал эксперт.

Для России, подчеркнул политолог, победа Трампа будет меньшим из зол, но только потому, что победа Джо Байдена может обернуться для нее гораздо худшими последствиями, и потому, что эти выборы станут для него последними.

Теоретически самым лучшим результатом для Москвы была бы победа Берни Сандерса, но вероятность такого сценария крайне мала, заключил Абзалов.

 