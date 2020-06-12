«Тут еще важно, чтобы Трамп не потерял большинство еще и в Конгрессе. Иначе это будет вторая попытка импичмента, а любой внутриполитический кризис американцы валят на нас. Не хотелось бы получать это на пустом месте», — указал эксперт.
Для России, подчеркнул политолог, победа Трампа будет меньшим из зол, но только потому, что победа Джо Байдена может обернуться для нее гораздо худшими последствиями, и потому, что эти выборы станут для него последними.
Теоретически самым лучшим результатом для Москвы была бы победа Берни Сандерса, но вероятность такого сценария крайне мала, заключил Абзалов.