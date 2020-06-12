Восставший Донбасс не вернется в состав Украины даже при содействии Москвы, прежде всего потому, что он отстоял свое право на самостоятельность и независимость без помощи России. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире Iton-TV

Яков Кедми сказал, что станет с Украиной и Прибалтикой после краха США © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно? Или в Киеве по польско-украинской традиции думают, что американцы помогут, заставят Россию приказать им возвращаться в нацистскую Украину? Не будет так», — категоричен Кедми.

Аналитик также посетовал, что Россия не вмешалась и не помогла ДНР/ЛНР в разгар вооруженного конфликта, когда останавливать танки ВСУ пришлось мирным жителям Донбасса.

Сегодня официальная Москва поддерживает территориальную целостность Украины и реинтеграцию Донбасса в ее состав, что, по его мнению, противоречит настроениям жителей региона.