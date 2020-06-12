Эксперт подчеркнул, что население этих республик не вернется к людям, которые бомбили их самолетами и обстреливали на протяжении последних шесть лет.
«Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно? Или в Киеве по польско-украинской традиции думают, что американцы помогут, заставят Россию приказать им возвращаться в нацистскую Украину? Не будет так», — категоричен Кедми.
Аналитик также посетовал, что Россия не вмешалась и не помогла ДНР/ЛНР в разгар вооруженного конфликта, когда останавливать танки ВСУ пришлось мирным жителям Донбасса.
Сегодня официальная Москва поддерживает территориальную целостность Украины и реинтеграцию Донбасса в ее состав, что, по его мнению, противоречит настроениям жителей региона.