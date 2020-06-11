Белорусский президент Александр Лукашенко заговорил о якобы финансировании российскими олигархами оппозиции, поскольку не может в этом прямо обвинить Россию. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Затулин: Лукашенко добивался успеха, используя прямую поддержку из России © РИА Новости, Нина Зотина

«То, что сегодня он оказался в ситуации, когда он боится России и не хочет, чтоб Россия влияла. Он не может напрямую обвинить Россию, поэтому на всякий случай говорит: российские олигархи. Просто слово «олигархи» имеет отрицательную коннотацию и для Белоруссии, и для России, а слово «Россия» — положительную», — пояснил Затулин.

Депутат добавил, что некоторым белорусам пришлось спасаться в России от преследования за то, что они критиковали политику Лукашенко с условно пророссийских позиций — за недостаток желания интегрироваться с Россией, и за то, что он блокировал содержательное развитие Союзного государства.