Вначале президент США Дональд Трамп действительно начал исправлять ситуацию в стране, но затем стал совершать непонятные поступки. Об этом рассказал живущий в США публицист, сын бывшего главы СССР Сергей Хрущев в недавнем интервью «Комсомольской правде»

«Когда начнут убивать белых». Погребинский рассказал, почему Трамп не использует силу против протестующих © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«У него перестало быть фетишем это преобладание концепции, что всем должны управлять международные корпорации. Трамп сказал, что мы должны вернуть рабочие места в Америку. Что-то вернул. Это для страны в общем-то положительно», — указал Хрущев.

Но проблема Трампа состоит в том, считает публицист, что он стал принимать решения, руководствуясь советами непонятного происхождения, стал совершать опрометчивые поступки, и сейчас вредит себе больше, чем Джо Байден.

Трамп — человек приспосабливающийся, быстро адаптирующийся в меняющейся ситуации, но в связи с предстоящими выборами массовые беспорядки на расовой почве очков ему не добавляют, заключил собеседник издания.