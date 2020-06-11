Из положительных моментов президентства Трампа эксперт, в частности, выделил тот факт, что он установил тарифы на торговые отношения с другими странами, которые за эти годы после их подписания сложились не в пользу Америки.
«У него перестало быть фетишем это преобладание концепции, что всем должны управлять международные корпорации. Трамп сказал, что мы должны вернуть рабочие места в Америку. Что-то вернул. Это для страны в общем-то положительно», — указал Хрущев.
Но проблема Трампа состоит в том, считает публицист, что он стал принимать решения, руководствуясь советами непонятного происхождения, стал совершать опрометчивые поступки, и сейчас вредит себе больше, чем Джо Байден.
Трамп — человек приспосабливающийся, быстро адаптирующийся в меняющейся ситуации, но в связи с предстоящими выборами массовые беспорядки на расовой почве очков ему не добавляют, заключил собеседник издания.