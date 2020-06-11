Поэтому, подчеркнул парламентарий, белорусские власти делают все для того, чтобы исключить любую пророссийскую оппозицию в Белоруссии.
«Официальная Россия в этой ситуации ведет себя аккуратно. Она не хочет подставляться и выглядеть страной, которая вмешивается в чьи-то внутренние дела», — указал Затулин.
Депутат также отметил, что терпение российского руководства Лукашенко очень часто воспринимает как слабость и приглашение к тому, чтобы и дальше продолжать свою риторику.
И тем не менее, Лукашенко все больше уменьшает степень доверия со стороны руководства России к самому себе, заключил собеседник издания.