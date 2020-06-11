Для президента Белоруссии Александра Лукашенко прозападная оппозиция не опасна в силу того, что ее идеи не находят поддержку у населения. Зато пророссийская — опасна, потому что ее идея интеграции с Россией эту поддержку находит. Об этом рассказал депутат Госдумы Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Затулин: Лукашенко добивался успеха, используя прямую поддержку из России © РИА Новости, Нина Зотина

«Официальная Россия в этой ситуации ведет себя аккуратно. Она не хочет подставляться и выглядеть страной, которая вмешивается в чьи-то внутренние дела», — указал Затулин.

Депутат также отметил, что терпение российского руководства Лукашенко очень часто воспринимает как слабость и приглашение к тому, чтобы и дальше продолжать свою риторику.

И тем не менее, Лукашенко все больше уменьшает степень доверия со стороны руководства России к самому себе, заключил собеседник издания.