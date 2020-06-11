США обеспокоены влиянием России на Международный уголовный суд (МУС) и обвиняют Москву в использовании его в собственных интересах. Об этом 11 июня сообщил генпрокурор США Уилльям Барр, передает РИА Новости

Трамп подписал указ о санкциях на фоне расследования Международным уголовным судом действий служащих США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении людей, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении военных США.

«США никогда не давало согласия на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах… Этот институт (МУС — ред.) на практике едва ли стал чем-то большим, чем политическим инструментом <…>, используемым для манипуляции внешней политикой демократических суверенных стран, в том числе США», — заявил Барр.

Кроме того, он сообщил, что Минюст США располагает информацией о «долгой истории финансовой коррупции и злоупотреблений на высших уровнях офиса прокурора» МУС и ведет свое расследование.

По его словам, эта информация ставит под сомнение расследования МУС, в том числе она дает основание полагать, что это распространяется и на расследование в отношении американских военных.

В 2017 году прокурор МУС Фату Бенсуда в 2017 году попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Госсекретарь Майк Помпео назвал суд «не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо».