Казахстанские элиты в качестве противодействия Китаю больше готовы опереться ни на США или Россию, а на остальные среднеазиатские государства. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

«Наши элиты больше рассчитывают на среднеазиатскую интеграцию. Если наши страны создадут таможенный союз или зону свободной торговли и на этой основе создадут единую армию, в этом случае геополитически регион станет более единым, и Пекин будет более осторожен в отношениях с нашим регионом», — пояснил Мамырайымов.

Но пока центральноазиатская интеграция далека даже от начальной точки, поскольку есть слишком много обстоятельств, мешающих этому процессу, заключил собеседник издания.