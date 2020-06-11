Эксперт пояснил, что республиканские элиты опасаются стать марионетками не только Китая, но и Москвы, потеряв тем самым суверенитет своей власти, а Соединенные Штаты постепенно уходят из Центральной Азии и не связывают с ней важных интересов.
«Наши элиты больше рассчитывают на среднеазиатскую интеграцию. Если наши страны создадут таможенный союз или зону свободной торговли и на этой основе создадут единую армию, в этом случае геополитически регион станет более единым, и Пекин будет более осторожен в отношениях с нашим регионом», — пояснил Мамырайымов.
Но пока центральноазиатская интеграция далека даже от начальной точки, поскольку есть слишком много обстоятельств, мешающих этому процессу, заключил собеседник издания.