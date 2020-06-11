Казахстанские элиты в отношениях с США рассчитывают, что Вашингтон захочет защитить свои инвестиции и тем самым воспрепятствует вхождению республики под протекторат Китая. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть © Platon.asia

Однако, по его словам, американская сторона сейчас сокращает свое присутствие в Афганистане, и у нее нет жизненно важных интересов в Центральной Азии.

Теоретически казахстанская элита могла бы защитить свои интересы в том случае, если бы государства Средней Азии объединились и стали единым геополитическим игроком, но сегодня этому препятствует множество факторов, заключил Мамырайымов.