Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть
Талгат Мамырайымов: Казахстанские элиты боятся, что Китай может отобрать у них власть
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«Наши элиты, расширяя взаимоотношения с Западом и в первую очередь с США, надеются на то, что Вашингтон захочет защитить свои инвестиции в нашу страну объемом минимум в 50 млрд долларов и тем самым воспрепятствует вхождению Казахстана под протекторат Китая. Но говорить о каком-то союзе я бы не стал», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, американская сторона сейчас сокращает свое присутствие в Афганистане, и у нее нет жизненно важных интересов в Центральной Азии.

Теоретически казахстанская элита могла бы защитить свои интересы в том случае, если бы государства Средней Азии объединились и стали единым геополитическим игроком, но сегодня этому препятствует множество факторов, заключил Мамырайымов.

 