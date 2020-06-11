«Наши элиты, расширяя взаимоотношения с Западом и в первую очередь с США, надеются на то, что Вашингтон захочет защитить свои инвестиции в нашу страну объемом минимум в 50 млрд долларов и тем самым воспрепятствует вхождению Казахстана под протекторат Китая. Но говорить о каком-то союзе я бы не стал», — отметил эксперт.
Однако, по его словам, американская сторона сейчас сокращает свое присутствие в Афганистане, и у нее нет жизненно важных интересов в Центральной Азии.
Теоретически казахстанская элита могла бы защитить свои интересы в том случае, если бы государства Средней Азии объединились и стали единым геополитическим игроком, но сегодня этому препятствует множество факторов, заключил Мамырайымов.