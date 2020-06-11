Два молодых человека и девушка целенаправленно украли утку из контактного зоопарка в Бердянске и требовали выкуп за нее. Об инциденте 11 июня сообщила директор зоопарка Ольга Бельчева в Facebook

В украинской Глубокой Долине мужчина украл 400 кг куриного помета © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

«Всем коллективом рванулись вслед за ними. Картина просто жесть! Я за ними побежала, за мной следом парни на машинах. Эта стремная компашка на меня начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию моей группы поддержки, ребятки с раенчика поменяли тон общения и мы у них забрали утку», — рассказала Бельчева.