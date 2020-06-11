Она отметила, что утку зовут Катя и она стала любимицей посетителей. По ее словам, утка всегда гуляла возле контактного зоопарка и никуда сама не уходила. Прохожий сообщил работникам зверинца о том, что подозрительные люди схватили утку и начали бежать.
«Всем коллективом рванулись вслед за ними. Картина просто жесть! Я за ними побежала, за мной следом парни на машинах. Эта стремная компашка на меня начала выступать и требовать выкуп и прочее. По прибытию моей группы поддержки, ребятки с раенчика поменяли тон общения и мы у них забрали утку», — рассказала Бельчева.