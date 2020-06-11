Одесская киностудия представила тизер полнометражного фильма режиссера Константина Коновалова «Крепость Хаджибей», дата релиза запланирована на октябрь 2020 года. Ролик опубликован в YouTube

14 сентября. Взятие русскими войсками крепости Хаджибей © Public domain

По словам авторов фильма, лента снята в традициях «золотого фонда» Одесской киностудии. Кинопроект с рабочим названием «Память солнца» стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино. Отмечается, что этот фильм для семейного просмотра. Он создан при поддержке Грузии и Турции.

Ранее свое одобрение киноленте высказал Украинский институт нацпамяти, написавший в сообщении, что общепризнанная история захвата Хаджибея является частью «царского, а затем коммунистического и путинского агитпропа».