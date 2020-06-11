«События фильма происходят в период русско-турецкой войны [1787-1792 гг.] за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной — турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию», — говорится в сообщении.
По словам авторов фильма, лента снята в традициях «золотого фонда» Одесской киностудии. Кинопроект с рабочим названием «Память солнца» стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино. Отмечается, что этот фильм для семейного просмотра. Он создан при поддержке Грузии и Турции.
Ранее свое одобрение киноленте высказал Украинский институт нацпамяти, написавший в сообщении, что общепризнанная история захвата Хаджибея является частью «царского, а затем коммунистического и путинского агитпропа».