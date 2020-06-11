Москва приветствовала бы планы Вашингтона о сокращении американского военного контингента в Германии, если они будут реализованы. Об этом 11 июня заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Трамп не использует вывод военного контингента из ФРГ как «наказание» для Меркель — Белый дом © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени. Согласно решению Трампа, 9,5 тысячи американских военных должны будут до сентября покинуть ФРГ, где в настоящее время размещено 34,5 тысячи военнослужащих США.

«Обратили внимание на заявления президента США о намерении почти на треть сократить американский военный контингент, который дислоцируется в Германии. Со своей стороны приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе», — сказала Захарова.

По ее словам, такие шаги способствовали бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в евроатлантическом регионе. При этом представительница МИД отметила, что в случае реализации этих планов США следовало бы «захватить с собой и нестратегическое ядерное оружие».

В то же время она отметила, что данная инициатива Белого дома вызывает настороженность, так как сразу после ее объявления появились приглашения пока еще дислоцируемым в ФРГ американским солдатам переехать в соседнюю Польшу.

«Я хотела бы подчеркнуть, что реконфигурация военного присутствия США в направлении российских границ не только усугубит и без того высокую напряженность в сфере безопасности на континенте, но и дополнительно осложнит перспективы выстраивания конструктивного диалога между Россией и НАТО в военно-политической сфере», — подчеркнула Захарова.

Впрочем, она напомнила, что неоднократно подобные заявления Вашингтона о намерениях так и оставались нереализованными.