«Настоящим я постановляю, что любая попытка МУС расследовать, арестовывать, задерживать или судить любого служащего Соединенных Штатов без согласия Соединенных Штатов или служащих стран-союзников Соединенных Штатов, которые не являются сторонами Римского статута или другим образом не подпадают под юрисдикцию МУС, представляет необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в указе.
В этой связи Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к подобным судебным процессам.
Ранее судьи Международного уголовного суда в Гааге санкционировали масштабное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных сторонами вооруженного противостояния в Афганистане. В соответствии с принятым Гаагским трибуналом решением расследование будет касаться действий правительственных сил Афганистана, боевиков движения Талибан, а также военных США и представителей американских спецслужб.