Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении военных и других служащих в США. Об этом говорится в распространенном 11 июня сообщении Белого дома, передает РИА Новости

Империя наносит ответный удар. Германия и Россия стали угрозами нацбезопасности США © Nord Stream 2 / Axel Schmidt говорится в указе.

В этой связи Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию и заявил о блокировке находящихся в юрисдикции США активов лиц, которые будут определены как причастные к подобным судебным процессам.

Ранее судьи Международного уголовного суда в Гааге санкционировали масштабное расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных сторонами вооруженного противостояния в Афганистане. В соответствии с принятым Гаагским трибуналом решением расследование будет касаться действий правительственных сил Афганистана, боевиков движения Талибан, а также военных США и представителей американских спецслужб.