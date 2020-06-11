Экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг на днях рассказал изданию Украина.ру, чем могут обернуться массовые протесты в США и Европе для мира в целом

«Майдан был из той же оперы»: депутат от партии Зеленского прокомментировала беспорядки в США © Facebook Лиза Богуцкая

По его словам, сейчас борются два тренда: один — на сохранение демократических устоев, другой — на усиление авторитаризма.

«Если насилие не прекратится, то автократический тренд усилится, а закон и порядок пойдут по нисходящей», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.