«Мы живем в глобальном мире, в одной большой деревне, и налицо кризис мультикультурализма, поэтому я думаю, что если удастся сохранить демократические институты, то будут сделаны выводы в пользу ограничения человеческого эгоизма», — сказал Гринберг.
По его словам, сейчас борются два тренда: один — на сохранение демократических устоев, другой — на усиление авторитаризма.
«Если насилие не прекратится, то автократический тренд усилится, а закон и порядок пойдут по нисходящей», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.