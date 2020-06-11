Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили раскритиковал министерство иностранных дел Грузии, который из-за его заявлений собирается вызвать украинского посла в Тбилиси для беседы. Об этом 11 июня сообщает apsny.ge

Тбилиси обвинил гражданина Украины Саакашвили во вмешательстве в грузинские выборы © REUTERS, Valentyn Ogirenko сказал Саакашвили, подчеркнув, что он волен высказывать свое мнение.

Политик напомнил, что он не является членом правительства или официальным представителем какого-либо должностного лица Украины.

«На самом деле внешнеполитическое ведомство Грузии настолько лишено компетенции, что они даже не понимают, что мой статус на Украине не является статусом госслужащего», — добавил Саакашвили.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что намерен вызвать украинского посла Игоря Долгова и обсудить с ним вмешательство «гражданина Украины и высокопоставленного чиновника» в грузинские внутриполитические дела. Так в Тбилиси отреагировали на слова Саакашвили о том, что он намерен быть на передовой борьбы на предстоящих парламентских выборах, чтобы не допустить уничтожения родины.