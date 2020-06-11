Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил беспокойство о том, что Россия якобы не выполняет обязательств по международной конвенции в Крыму, что касается обеспечения жителей полуострова водой. Об этом 11 июня он заявил на пресс-конференции по итогам первых ста дней работы его правительства, которую транслировали украинские СМИ

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