Крым без воды: как националисты объявили войну природе
Крым без воды: как националисты объявили войну природе
© РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк
Шмыгаль подчеркнул, что Россия якобы не всегда выполняет свои обязанности перед живущими в Крыму людьми, которые прописаны в международной конвенции для «страны-оккупанта», как считает Украина.

«Эти вопросы нас беспокоят и заботят, но возобновление поставок воды через Крымский канал на повестке дня не стоит», — заявил премьер.    