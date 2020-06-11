Ранее Саакашвили заявил, что не собирается спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Он также заявил, что действительно будет на передней линии борьбы.
По словам главы МИД страны Давида Залкалиани, недавнее решение отозвать посла Грузии на Украине связано с «вмешательством во внутреннюю политику Грузии».
«Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег — человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии. Заявление, которое мы услышали вчера, является прямым вмешательством во внутренние дела другой страны и прямым вмешательством гражданина Украины в процесс выборов», — заявил Залкалиани.