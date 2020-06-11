В их числе Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Китай.
Всего 37 стран, России в перечне исключений нет.
«Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы республики Беларусь отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы», — отметили в ведомстве.
До этого в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая Россию.