Власти Белоруссии определили 37 стран, прибывшие из которых не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней для профилактики распространения коронавируса. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Минздрава республики

Село на карантине. Как изоляция устраняет государство из украинской провинции © Национальная гвардия Украины

Всего 37 стран, России в перечне исключений нет.

«Лица, прибывшие из вышеуказанных стран, не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в республику Беларусь. При этом иностранные граждане, прибывающие в республику Беларусь, обязаны иметь при пересечении государственной границы республики Беларусь отрицательный результат ПЦР — исследования, выполненного не позднее двух суток до даты пересечения границы», — отметили в ведомстве.

До этого в республике было принято постановление правительства, что все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этот список были включены 169 стран, включая Россию.