Един в трех лицах. Стерненко стал свидетелем, потерпевшим и обвиняемым одновременно
Един в трех лицах. Стерненко стал свидетелем, потерпевшим и обвиняемым одновременно
Стерненко вручили подозрение в предумышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. В мае 2018 года в Одессе он зарезал человека, который якобы хотел напасть на него. 

Националист утверждает, что прокуратура просит для него круглосуточный домашний арест. 