Активист Сергей Стерненко после допроса в СБУ 11 июня заявил, что Офис генпрокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте как мере пресечения для него. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы
Стерненко вручили подозрение в предумышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. В мае 2018 года в Одессе он зарезал человека, который якобы хотел напасть на него.
Националист утверждает, что прокуратура просит для него круглосуточный домашний арест.
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