Активист Сергей Стерненко после допроса в СБУ 11 июня заявил, что Офис генпрокурора будет ходатайствовать о домашнем аресте как мере пресечения для него. Трансляцию его выступления вели украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Владимир Джаралла о проблеме водоснабжения Крыма