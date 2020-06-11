Украина на переговорах с МВФ могла добиться реструктуризации долга, но правительство Дениса Шмыгаля пошло по пути наименьшего сопротивления, считает политолог Алексей Якубин

Политолог Бизяев: Украина за копейки продала остатки своего суверенитета? © Facebook, Руслан Бизяев - Алексей, Петру Порошенко огласили первое подозрение по делу о превышении служебных полномочий и давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко на пост замглавы ведомства. Это больше медийный шаг, или по этому делу можно собрать доказательства вины экс-президента?

— Это дело сразу показало, что во время принятия многих решений Порошенко игнорировал формальные процедуры. Длительное время на это не обращалось внимание, назначил и назначил. Здесь не только о Семочко речь идет. Давайте вспомним, как он назначил руководителя НАБУ или Высшего совета правосудия. Раньше на нарушения процедур не обращали внимания, а теперь решили обратить, чтобы создать возможный прецедент для будущих президентов: есть процедура, она должна исполняться.

Другое дело, что обществу будет сложнее объяснить эту ситуацию по сравнению с экономическими делами. Тот же Портнов говорил, что подавал иск в Генпрокуратуру о нарушениях Порошенко и его окружения на сумму в 22 млрд.

Мне кажется, что экономические дела более понятны обществу. А то, что Порошенко не полностью следовал букве процедуры, будет преподнести труднее. Этим как раз пытается воспользоваться сам Порошенко, заявляя о том, что это политическое преследование одного из оппозиционных политиков. Грубо говоря, само общество не понимает тяжесть этого проступка.

Власть понимает, что у общества есть запрос на справедливость по поводу бывшего президента. Но в то же время мне кажется, что общество вряд ли оценит это как проступок, который заслуживает дальнейшего преследования. Хотя в истории Украины уже бывали прецеденты, когда политики сидели за формальное нарушение процедуры: та же Тимошенко, тот же Луценко.

- Но ведь если есть запрос в обществе, то какая разница, за что сажать? Того же Аль Капоне посадили за уклонение от налогов.

— Согласен, но ведь в случае с Аль-Капоне речь шла о налогах, то есть об экономическом преступлении. Обществу нужно увидеть, что оно что-то потеряло или недополучило, когда Порошенко принимал то или иное решение. На мой взгляд, дела о картинах были бы более понятны обществу: есть резонанс, есть картины, есть экономический фактор. Это все наглядно.

А когда речь идет о формальных процедурах, то даже защита Порошенко, пользуясь тем, что общество в этом слабо разбирается, пытается поставить вопрос о том, а было ли вручение подозрения в Генпрокуратуру. Защита Порошенко этим пользуется и пытается напустить туману.

- Власти Украины собираются переформатировать административно-территориальное деление страны и оставить 118 районов вместо 490. С какой целью, как вы считаете, это делается?

— Здесь есть сразу несколько проблемных вопросов. Насколько эта тема является социально значимой, когда есть ряд экономических проблем и стоит вопрос о местных выборах. Да и сама по себе тема децентрализации противоречива.

У нас, когда объединялись некоторые общины, все вело к тому, что закрывались медицинские учреждения и школы. Многие общественные блага, которые были более доступны, становятся теперь менее доступны. Поэтому возникает вопрос, насколько власть желает подумать о развитии местного самоуправления, а не сохранить действующую систему, только боле укрупненную, и просто сэкономить, сократив социальную инфраструктуру.

Мне кажется, что власть столкнулась с проблемой, когда не обсудила эти вопросы с обществом. Под Кабмином уже прошли акции протеста против объединения Бучи и Ирпеня, почему главным был выбран один город, а не другой. Это может быть только начало. В обществе складывается впечатление, что это затевается не затем, чтобы улучшить ситуацию, а затем, чтобы просто сэкономить.

Это не единственный скандал, прокатившийся по стране. Я вспоминаю скандал вокруг строительства моста между руководителем Днепропетровской области и мэром Днепра Филатовым, когда в итоге на проект не выделяется финансирования, и он заморожен.

Мне кажется, что эти изменения еще не прошли легитимацию в обществе, насколько общество готова принять новый расклад, и не приведет ли это к еще большему расколу внутри страны. Да, затевается укрупнение. А ради чего? Кабмин в плане работы с общественным мнением эту тему не дорабатывает. Она выглядит сырой, как укрупнение ради укрупнения. Складывается впечатление, что эта тема затевается только с одной целью — сокращение социально значимых проектов ради экономии.

- На неделе МВФ выделил Украине новый кредитный транш — 2,1 миллиарда долларов. Однако экс-министр финансов Уманский заявил, что страна проиграла по всем переговорным позициям. А чего именно хотел Киев в этом вопросе?

— Если отталкиваться от слов экс-министра финансов, то он говорил о том, что в принципе не было попытки вести переговоры о реструктуризации долга. Ведь часть стран в связи с коронакризисом вела такие переговоры, и МВФ пошел на то, чтобы им списали часть долга. Я так понимаю, что со стороны Киева не было попыток изменить правила игры.

Я не думаю, что меморандум о намерениях будет сильно отличаться от предыдущих меморандумов. Они формируются на уровне правительства, а фонд будет следить за тем, что было выполнено. Украина получила точно такой же меморандум, какой она получила бы и без коронакризиса.

Украина приняла закон о земле и банковский закон еще до коронакризиса. И вопрос состоит в том, что она могла бы получить транш на более выгодных условиях. Киев мог бы потребовать антикризисную помощь, и МВФ ее в принципе предоставлял странам, которые ее запрашивали, а потом докрутить другие программы.

Stand-by-программа позволит сделать вливания в бюджет, но вопрос состоит в том, как это будет распределено. Правительство получило возможность для покрытия текущих проблем бюджета. Хорошо, они его покроют, но это же не решает проблему долга, это не решает проблему отсутствия у правительства планов, как выходить из коронакризиса, и не решает проблему того, что бюджет недовыполняем.

- А почему Киев даже не попытался говорить о реструктуризации?

— Мне кажется, что перед правительством Шмыгаля такой вопрос даже не стоял. Им нужно было как можно быстрее принять программу от МВФ и других кредиторов. Украина еще получила немного денег и от Европейского Союза, и от Всемирного банка. Правительство не хотело себе усложнять жизнь.

Они рассчитывали на то, чтобы получить деньги, и, возможно, в меморандуме будет идти речь о сотрудничестве уже с другим правительством. Они не будут дальше нести ответственность. Их задача была получить деньги и внести их в бюджет. Хотя это еще дискуссионный вопрос, насколько Киев действительно нуждался в этих деньгах в этом году.

В правительстве решили не обременять себя этими вопросами и согласиться на многие нюансы, лишь бы поскорее согласовать эту программу с МВФ. Хотя даже при их предшественниках эти программы не выполнялись. Украина получала максимум один-два транша.