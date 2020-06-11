Отмечается, что полицейские, наблюдавшие за ходом протестной акции 10 июня, заметили, как несколько человек разрисовывают краской памятники Колумбу и Понсе де Леону. Помимо надписей Black Lives Matter и «Джордж Флойд», демонстранты, по данным полиции, нарисовали на памятниках серп и молот.
«Полицейские Майами при помощи камер видеонаблюдения идентифицировали подозреваемых и, получив их точное описание, вмешались и задержали подозреваемых, совершивших акт вандализма. Во время задержаний несколько протестующих напали на наших полицейских и повредили полицейский автомобиль. Нам удалось задержать в общей сложности семь агрессивно настроенных демонстрантов. Мирные протестующие не были задержаны», — говорится в сообщении.
Anyone with information on other suspects who vandalized the statues or police vehicle is urged to contact the Miami Police Department at (305) 579-6111. Those with information who wish to remain anonymous may contact @CrimeStopper305 pic.twitter.com/x5r40UEQH5— Miami PD (@MiamiPD) June 11, 2020
Ранее протестующие снесли памятники Колумбу в Ричмонде (штат Виргиния) и в Сент-Поле (штат Миннесота). В Бостоне памятник первооткрывателю был обезглавлен.