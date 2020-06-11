Отмечается, что его результаты не признают ни Украина, ни якобы международное сообщество.
«Проведение на территории временно оккупированного Крыма 1 июля голосования по поправкам в Конституцию России является таким же незаконным актом, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова… Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение на такой территории национального законодательства суверенного государства, то есть Украины», — говорится в ответе украинского внешнеполитического ведомства.
Также указывается, что выборы, референдумы и голосования, которые проводятся Россией в Крыму, «грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины, ее суверенитет и территориальную целостность».
Киев продолжает считать Крым своей территорией, несмотря на то что на референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.