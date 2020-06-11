МИД Украины заявил, что голосование по поправкам к Конституции РФ, которое планируют 1 июля провести на территории Крыма, является незаконным. Об этом 11 июня ведомство сообщило в ответ на информационный запрос «Крым.Реалии»

Отмечается, что его результаты не признают ни Украина, ни якобы международное сообщество. Без Крыма не будет дружбы. Зеленский предрек будущим поколениям украинцев и россиян непростые взаимоотношения © скриншот видео Украина • РУ

«Проведение на территории временно оккупированного Крыма 1 июля голосования по поправкам в Конституцию России является таким же незаконным актом, как и все предыдущие так называемые выборы, проведенные оккупационными властями на территории полуострова… Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение на такой территории национального законодательства суверенного государства, то есть Украины», — говорится в ответе украинского внешнеполитического ведомства.

Также указывается, что выборы, референдумы и голосования, которые проводятся Россией в Крыму, «грубо нарушают Конституцию и законодательство Украины, ее суверенитет и территориальную целостность».

Киев продолжает считать Крым своей территорией, несмотря на то что на референдуме 2014 года подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.