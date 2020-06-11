Реальный ВВП стран G20 сократился на 3,4% в первом квартале 2020 года - это самое существенное падение с начала учета показателя в 1998 году. Об этом свидетельствуют оценки Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на основе предварительных данных, обнародованные 10 июня

ВВП Китая рухнул впервые с 1992 года © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк данным ОЭСР, наибольшее падение ВВП в первом квартале 2020 года было зафиксировано в тех странах G20, которые первыми ввели жесткие ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса. Так, экономика Китая сократилась на 9,8%, а Франции и Италии — на 5,3%.

Резкое падение ВВП также было отмечено в Германии (на 2,2%), Канаде (на 2,1%) и Великобритании (на 2,0%). Экономика Бразилии сократилась на 1,5%, США и Южной Кореи — на 1,3%, Мексики — на 1,2%. Менее существенное снижение ВВП было зафиксировано в Индонезии (на 0,7%), Японии (на 0,6%) и Австралии (на 0,3%).

Единственными странами G20, продемонстрировавшими рост ВВП в первом квартале, стали Индия (на 0,7%) и Турция (на 0,6%).

В годовом выражении ВВП стран G20 сократился на 1,5% после роста на 2,8% кварталом ранее. Самый существенный рост экономики в годовом выражении был отмечен в Турции (на 4,4%), самое сильное сокращение ВВП — в Китае (на 6,8%).

Для сравнения оценщики напомнили, что в первом квартале 2009 года — в разгар глобального финансового кризиса — сокращение ВВП «Большой двадцатки» составило лишь 1,5%.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также ЕС.