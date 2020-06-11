Обстановка возле главного офиса Белгазпромбанка в Минске, где проходят обыски в рамках уголовного дела, в том числе по статье из-за уклонения от уплаты налогов, спокойная. Об этом сообщает 11 июня РИА Новости

В бывший офис соперника Лукашенко пришли с обыском © alutech-group.com

Внутрь головного офиса никого не пускают, сотрудник на ресепшене от каких-либо комментариев отказался. Люди, выходящие из офиса, с журналистами общаться отказываются и не отвечают на вопрос, являются ли они сотрудниками Белгазпромбанка.

Ранее в пресс-службе КГК Белоруссии сообщили, что департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в рамках дела проходит обыск в головном здании Белгазпромбанка. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы.

В то же время бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвигающийся на пост президента республики, «процессуального статуса не имеет».

В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, «что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси». Лукашенко не назвал фамилии претендента, которого имел в виду.