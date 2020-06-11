Автомобилей Комитета госконтроля (КГК) возле здания нет, один ведомственный микроавтобус недолго постоял с тыльной стороны банка, но уехал в неизвестном направлении.
Внутрь головного офиса никого не пускают, сотрудник на ресепшене от каких-либо комментариев отказался. Люди, выходящие из офиса, с журналистами общаться отказываются и не отвечают на вопрос, являются ли они сотрудниками Белгазпромбанка.
Ранее в пресс-службе КГК Белоруссии сообщили, что департамент финрасследований возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в рамках дела проходит обыск в головном здании Белгазпромбанка. В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы.
В то же время бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвигающийся на пост президента республики, «процессуального статуса не имеет».
В начале июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что один из потенциальных кандидатов на президентский пост причастен к мошенническим действиям, призвав избирателей спросить у него, «что такое компания "ПриватЛизинг" и… где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси». Лукашенко не назвал фамилии претендента, которого имел в виду.