Организация, именующая себя освободительным движением «Вольный город Одесса» обнародовала 10 июня в своем YouTube-канале очередной ролик, в котором несколько вооруженных человек в балаклавах пообещали устроить местным праворадикалам жаркое лето

На видео группа мужчин, скрывая лица и с оружием в руках называют себя одесситами, которые присягают на верность «Вольному городу». Болгары Одесской области. Как на юге Украины возник очаг нового сепаратизма © UAinfo

«Под угрозой не только жизни отдельных граждан, не согласных с политикой Киева, но и сам одесский менталитет, а он, как вы знаете, представляет из-себя абсолютно уникальную культуру сосуществования представителей более сотни национальностей», — рассказал один из них, чей голос был изменен с помощью технических средств.

Одесса находится в оккупации, утверждают авторы ролика. Они напомнили о борьбе одесского подполья против фашистов во время Великой Отечественной войны и выразили готовность повторить этот опыт.

Далее отмечается, что находящаяся под управлением американцев СБУ может попробовать от имени «Вольного города Одесса» заманить всех сочувствующих в ловушку, поэтому желающим присоединиться к борьбе предложили выйти на связь с движением через специальный алгоритм, который приведен в описании к видео (покупка нового телефона, отсутсвие сим-карты, подключение к бесплатному Wi-Fi, установка специального мессенджера и т.д.).

Это видео — третье по счету на канале «Вольного города Одессы». Первое было опубликовано 2 мая этого года. В нем группа мужчин в песочного цвета форме, в балаклавах и с оружием взяла на себя ответственность за акции в годовщину одесских событий 2014 года на Украине и в Москве возле посольства Украины. Второй ролик представляет собой видеозапись из грузовика, проезжающего мимо украинского диппредставительства, из которого на проезжую часть перед зданием выливают красную краску, символизирующую кровь.

Как сказано в манифесте, члены организации позиционируют себя равноудалёнными как от Киева, так и от российских властей. Все они, заявляет движение, предали в свое время Одессу.

В комментариях к ролику распространено мнение, что все это может быть частью провокации СБУ.