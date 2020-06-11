На видео группа мужчин, скрывая лица и с оружием в руках называют себя одесситами, которые присягают на верность «Вольному городу».

Болгары Одесской области. Как на юге Украины возник очаг нового сепаратизма
Болгары Одесской области. Как на юге Украины возник очаг нового сепаратизма
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«Под угрозой не только жизни отдельных граждан, не согласных с политикой Киева, но и сам одесский менталитет, а он, как вы знаете, представляет из-себя абсолютно уникальную культуру сосуществования представителей более сотни национальностей», — рассказал один из них, чей голос был изменен с помощью технических средств.  

Одесса находится в оккупации, утверждают авторы ролика. Они напомнили о борьбе одесского подполья против фашистов во время Великой Отечественной войны и выразили готовность повторить этот опыт.

Далее отмечается, что находящаяся под управлением американцев СБУ может попробовать от имени «Вольного города Одесса» заманить всех сочувствующих в ловушку, поэтому желающим присоединиться к борьбе предложили выйти на связь с движением через специальный алгоритм, который приведен в описании к видео (покупка нового телефона, отсутсвие сим-карты, подключение к бесплатному Wi-Fi, установка специального мессенджера и т.д.). 

Это видео — третье по счету на канале «Вольного города Одессы». Первое было опубликовано 2 мая этого года. В нем группа мужчин в песочного цвета форме, в балаклавах и с оружием взяла на себя ответственность за акции в годовщину одесских событий 2014 года на Украине и в Москве возле посольства Украины. Второй ролик представляет собой видеозапись из грузовика, проезжающего мимо украинского диппредставительства, из которого на проезжую часть перед зданием выливают красную краску, символизирующую кровь. 

Как сказано в манифесте, члены организации позиционируют себя равноудалёнными как от Киева, так и от российских властей. Все они, заявляет движение, предали в свое время Одессу. 

В комментариях к ролику распространено мнение, что все это может быть частью провокации СБУ. 